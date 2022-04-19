Скриншот с видео На прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео с мёртвой рыбой в озере Садовое, которое находится недалеко от посёлка Октябрьское района Байтерек. Среди погибшей рыбы были мелкие и крупные караси.

Официальный представитель комитета рыбного хозяйства Аслан Женисулы сообщил, что на поверхность воды в радиусе 150 метров всплыла мёртвая рыба. Общий вес собранной рыбы составил 150 килограммов.

Сбором и утилизацией занимались сотрудники акимата Мичуринского сельского округа. Экспертиза показала, что основной причиной явилось высыхание водоёма, недостаточное количество воды и кислорода, которое образовалось из-за толстого слоя льда в зимний период. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.