- За участие в погромах выплачивались от 20 до 100 долларов (от восьми до 43 тысяч тенге по расчёту курса на середину января - прим. автора) на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках, - сказал Килымжанов в СЦК.

Заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что двое задержанных способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов.На сегодня в производстве следственных органов находится 4 849 уголовных дел по январским событиям. С санкции суда под стражей содержатся 627 подозреваемых лиц.