- Поздравляю всех жителей не только нашей области, но и всего Казахстана с величайшим праздником Воскресением Христовым. Христос Воскресе! Этот светлый праздник, который даёт нам надежду, что все мы будем в царствии небесном. Мы все братья и сестры. И Казахстан всем в пример, как надо жить. Всех поздравляю и желаю мира, благополучия и здоровья! - сказал владыка.

Сегодня, 19 апреля, в здании Уральской епархии владыка Антоний поздравил всех с наступающей Пасхой. Он отметил, что в этом году в праздник проведет службу в соборе Архангела Михаила. А вечером того же дня и следующий день в храме Христа Спасителя.Между тем владыка Антоний отметил, что сейчас идёт страстная седмица. Священнослужитель посоветовал тем, кто не придерживался великого поста, чтобы на этой недели воздержались от мяса, рыбы и молока. К слову, праздник Святой Пасхи православные начнут отмечать с 24 апреля.