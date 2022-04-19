- Подросток из вполне благополучной семьи. Администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны. Своё странное поведение она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Изображение Kon Zografos с сайта Pixabay 18 апреля школьница сама позвонила в полицию и сказала, что хочет покончить с собой. 13-летнюю девочку с крыши здания снял участковый Илийского района Алматинской области. Уже в ходе беседы в отделении школьница призналась, что на самом деле не планировала самоубийство. Она опоздала на занятия и решила ради забавы забраться на крышу здания, сообщить в полицию о желании покончить собой и снять весь процесс на видео.Желаемое внимание она получила - теперь за ней будут присматривать инспекторы ювенальной полиции и школьный психолог. На родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.