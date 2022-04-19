Её доставили на производственную базу осетрового рыбоводного завода для обследования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 200-килограммовую белугу выловили в Атырау Фото: комитет рыбного хозяйства Гигантскую рыбу выловила бригада ТОО «Имени Амангельды» совместно с рыбаками Урало-Атырауского осетрового рыбзавода на тоневом участке «Малая Дамба».
- Сейчас белуга доставлена на производственную базу осетрового рыбоводного завода для обследования, - сказал официальный представитель комитета рыбного хозяйства Аслан Женисулы.
Более подробную информацию обещали сообщить позже. 200-килограммовую белугу выловили в Атырау Фото: комитет рыбного хозяйства