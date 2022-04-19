Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау шантажировала парня и требовала 2 миллиона тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение средств ТОО «Оператор РОП».
- Должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов путём незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль, - рассказали в ведомстве.
Противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы.

Утильсбор в Казахстане

11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». 26 января стало известно о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений. 23 февраля заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что ставку снизят на 50% на все автомобили и сельхозтехнику. Опубликован проект соответствующего приказа. 11 марта сообщалось о начале досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Её подозревают в хищении более 20 млрд тенге в период с 2016 по 2021 годы путём установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств. В начале апреля задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП». Он подозревается в хищении 13 миллиардов тенге. Преступление он совершал в период 2016-2019 годов совместно с другими работниками ТОО.