По словам бизнесменов, сейчас на участке не ведутся ремонтные работы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Недавно стало известно, что вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек
вновь разгорелся скандал. Если раньше эта автодорога вызывала массу нареканий со стороны жителей южных районов области, то на этот раз возмутились представители мелких субподрядных организаций, которые предоставляли свои услуги.
Заказчиком ремонтных работ является АО «НК «Казавтожол», генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге.
Как стало известно сегодня, 19 апреля, предприниматели всё ещё не смогли получить свои деньги. Руководитель ТОО «АБ-групп» Ерлан Актау сообщил, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев пообещал переговорить с собственником ТОО «Темиржол жондеу» и оказать содействие в оплате средств.
– Иными словами должен быть заключен договор о переводе долга, в котором будет говориться, что ТОО «Темиржол жондеу» берёт на себя обязательства ТОО ADF Stroy+ перед нашими компаниями, оплатить за него задолженность, а потом в судебном порядке взыскивать с ТОО ADF Stroy+. Но пока мы ничего не получили, не можем с ними связаться. Мы ведь выполнили свои обязательства. Сейчас, на сколько мне известно, на участке никакие работы не ведутся, - рассказал Актау.
В АО «НК «Казавтожол» сообщили, что в мае 2021 года представители малого и среднего бизнеса обратились в адрес их филиала с коллективным обращением о наличии перед ними со стороны ТОО ADF stroy+ имеющейся задолженности и оказании содействия в её погашении.
– Важно отметить, АО «НК «КазАвтоЖол» перед генеральным подрядчиком ТОО «Темиржол жондеу» задолженности не имел и не имеет, все выплаты по договору подряда были осуществлены своевременно и в полном объёме, что документально подтверждается копией акта сверки взаиморасчётов за 2019, 2020 и 2021 года. По итогам заслушивания всех сторон, представителям МСБ были даны разъяснения, что данный спор носит исключительно гражданско-правовой характер и что, АО «НК «КазАвтоЖол» не вправе вмешиваться в деятельность и в правоотношения других хозяйствующих субъектов, права которых закреплены и защищаются действующим законодательством РК, - прокомментировали в нацкомпании.
К слову, автодороги
Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника
. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.
Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли
четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.