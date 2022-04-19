Сейчас отпускная цена подсолнечного масла на заводе составляет 920 тенге за литр. В супермаркетах и магазинах с учётом транспортировки и того дороже, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
О резком скачке цен на масло местного производителя стало известно 18 апреля. Сейчас один литр рафинированного масла
под маркой «Белес» в супермаркетах продается по 974-1001 тенге, в магазинах у дома по 900-980 тенге, а в социальных киосках «Товары из стабфонда» по 650 тенге за литр. При этом цены на масло российских производителей остались прежними и теперь они дешевле, чем местный продукт.
Сегодня, 19 апреля, директор ТОО «Пойма май комбинаты», которая выпускает масло марки «Белес», Акылбек Сармалаев рассказал, от чего растут цены на масло. С его слов, отпускная цена с завода за литр сейчас составляет 920 тенге.
- Сейчас в Украине идут военные действия, а эта страна лидирует в мире по производству семян подсолнечника. Думаю, в этом году они не успеют засеять поля. Потом в связи со сложившейся ситуации вокруг санкций, Россия запретила вывоз семян подсолнечника. Поэтому на них и повысилась цена. Теперь мы не можем покупать семена из соседнего государства. У нас, конечно, есть своё сырье, но цена ориентирована на соседнее государство. Если осенью тонну семян мы покупали по 205 тысяч тенге за тонну, то сейчас одна тонна стоит от 270 тысяч тенге. Мы зависим от цены на сырьё! Ведь 95% стоимости готового продукта ложится на сырьё. Дорожает сырьё - дорожает готовый продукт, - рассказал директор ТОО «Пойма май комбинаты».
Также Акылбек Сармалаев отметил, что они через стабилизационный фонд реализуют каждый месяц около 30 тонн масла по сниженной цене. Отпускная цена составляет 590 тенге. Уральцы могут покупать в киосках «Товары из стабфонда» масло по доступным ценам. В остальные точки продаж, по словам директора, они вынуждены реализовывать масло по другой цене.
- Тут две стороны медали. Люди говорят, что дорого и так далее, на самом деле 90% из них не покупают наше масла. Если даже мы получим хороший урожай, мы не можем диктовать ценовую политику на рынке. Скорее всего, расходы на полевые работы вырастут на 50%. Всё подорожало. Поэтому семена подсолнечника будут стоить дороже, скорее всего, - заключил директор ТОО «Пойма май комбинаты».
Акылбек Сармалаев заверил, что остановки завода из-за дефицита сырья не будет. В области всё же производят небольшой объём подсолнечника.
Ранее в управлении сельского хозяйства ЗКО сообщали, что в этом году на 55 тысячах гектарах земли планируется засеять подсолнечник.
Отметим, что в последний раз цена на масло повышалась в июне прошлого года. Тогда на рынке цена за один литр масла местного производства составляла 750-780 тенге
. Местные производители отмечали, что в области сложился дефицит сырья, а именно семян подсолнечника.
