- На постоянный учёт в РК в 2020 году жителями ЗКО поставлено 658 авто, ввезённых из России с оплатой сбора за первичную регистрацию и утилизационного сбора, - говорится в ответе.

Если транспортное средство ввезено из Армении до первого февраля 2020 года, стоимость регистрации на «жёлтые номера» идентична постановке транспортного средства, зарегистрированного в РК (8 576 тенге придётся заплатить за государственный регистрационны1й номерной знак, 3 828 тенге з свидетельство о регистрации и 765 тенге – сбор за регистрацию.

Как говорится в ответе департамента полиции ЗКО на официальный запрос редакции «МГ», в области насчитывается 1 548 авто, привезённых из Армении (до первого февраля 2020 года), при этом на «жёлтые номера» зарегистрировано 1 393 авто, 155 - подлежат учёту.На вопрос, что грозит тем, кто не зарегистрировал ввезённые «армянские» и «российские» авто до первого марта 2023 года, полицейские ответили, что целенаправленная работа по выявлению таких машин проводится не будет. Однако рекомендуется эксплуатировать такие автомобили, предварительно зарегистрировав их. К слову, стоимость регистрации «армянских» авто и условия первичной регистрации с утилизационным сбором таковы:Также из ответа на запрос стало известно, что если авто не зарегистрировано в ЗКО и, к примеру, скрылось с места ДТП - то найти его невозможно. Между тем, полицейские отмечают, что владельцы «армянских» авто обязаны страховать свои машины. Но данными по количеству застрахованных автомобилей ведомство не располагает.