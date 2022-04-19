Им оказался житель Костанайской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Находящийся в международном розыске иностранец задержан в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В антитеррористическом центре сообщили о задержании лжеинформатора. Житель Житикары 1986 года рождения работает IT-специалистом.
- Используя свои знания в IT сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы. Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений, взят под стражу, - говорится в сообщении.
Ему инкриминируют статью «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине светит наказание от штрафа до лишения свободы. 31 марта поступили сообщения о минировании семи объектов в Алматы и пяти объектов в столице. Все они оказались ложными. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.