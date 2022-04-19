– Водители потребовали повысить стоимость проезда. Сейчас, чтобы доехать из посёлка до автовокзала, нужно заплатить 150 тенге, а до рынка - 230 тенге. Очень много сельчан пользовались услугами этого маршрута. В Жана-Омир проживают более двух тысяч человек, многие из них работают в городе и вынуждены ездить на автобусе. Теперь вот уже два дня как мы должны ездить на такси. Если раньше стоимость проезда составляла 300 тенге с человека, то сейчас таксисты просят 500 тенге. Просим вернуть наш автобус либо отрегулировать цены на такси. Ведь они должны быть где-то зарегистрированы и платить налоги, - говорит житель села Эльдар.

– Во-первых, в стране объявлен мораторий на повышение стоимости тарифов. Во-вторых, этот маршрут не субсидируется государством, так как не является социально-значимым маршрутом. К сожалению, из-за этих причин увеличение тарифа пока невозможно. Водители просят увеличить проезд на 50 тенге, для этого перевозчику необходимо предоставить в отдел ЖКХ расчёты, - пояснил руководитель районного отдела ЖКХ, ПТиАД Кайрат Досанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратились жители посёлка Жана-Омир, который находится в 28 километрах от Уральска. По их словам, вот уже на протяжении двух дней им приходится ездить в города на такси. Причина - рейсовый автобус №66, который ранее курсировал между Уральском и селом, перестал ездить.В отделе ЖКХ, ПТиАД Теректинского района признали, что такая проблема действительно существует, при этом подчеркнули, что маршрут №66 относится к городскому отделу ЖКХ.В городском отделе ЖКХ, ПТиАД также подчеркнули, что увеличить тариф в данный момент не представляется возможным, однако пообещали решить этот вопрос в самые кратчайшие сроки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.