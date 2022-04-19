– До начала строительства дороги горожанам заблаговременно сообщат график движения автотранспорта и общественного транспорта, - пообещали в акимате, при этом не уточнив стоимость проектов и точные даты начала ремонтных работ.

По информации городского акимата, в Атырау планируется реконструкция улицы Сырыма Датова. С участка дороги от улицы Баймуханова и до улицы Утемисова полностью снимут верхний слой, а затем уложат новый асфальт. В рамках проекта предусмотрено строительство пешеходной дорожки, установка восьми открытых и четырёх закрытых остановок, уличных светильников. Реконструкцию проведут и на улице Азаттык. Там также проложат пешеходную дорожку, установят шесть открытых и два закрытых остановочных павильона, а также организуют места отдыха жителей близ областных музеев. Оба проекта осуществит подрядная организация «АтырауИнжСтрой».К слову, проектно-сметная документация по этим двум объектам уже готова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.