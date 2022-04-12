- В значительной степени в этот рост внёс вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен СЗПТ стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля – 0,9%. Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%. Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг, - сказал Пирматов на заседании правительства.По его словам, с учётом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения. Со стороны правительства и местных исполнительных органов требуется не допускать сезонного роста цен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
