- В значительной степени в этот рост внёс вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен СЗПТ стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля – 0,9%. Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%. Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг, - сказал Пирматов на заседании правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов сообщил, что наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10% до 15,4% (за месяц рост инфляции составил 5,8%). Значительный годовой рост цен отмечен на капусту, сахар, картофель и помидоры. Цены на социально значимые продовольственные товары по итогам 24-29 марта выросли до 18,6% в годовом выражении.По его словам, с учётом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения. Со стороны правительства и местных исполнительных органов требуется не допускать сезонного роста цен.