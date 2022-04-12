«Спасибо компании PwC за организацию исследования и всем участникам опроса за высокую оценку нашей работы. Это награда для всей нашей команды, которая, не покладая рук, работает над постоянным запуском новых сервисов и всегда стремится приятно удивить наших любимых клиентов уникальными инновациями, которые улучшают жизнь. Я невероятно горжусь, что являюсь частью такой уникальной, профессиональной, потрясающей команды в Kaspi.kz. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами. Мы вас никогда не подведем!»

Михаил Ломтадзе прокомментировал:В опросе приняли участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики. Респонденты отметили высокий уровень адаптивности компании Kaspi.kz в быстро меняющихся условиях, оперативное внедрение новых современных сервисов и высокий уровень доверия со стороны потребителей. PwC проводит данное исследование по всему миру уже 25 лет и последние 10 лет — в Казахстане. Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса. Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте PwС. Новости Компаний