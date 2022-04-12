Инцидент произошёл 11 апреля в столице, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital совершила самоподжог. Видео
появилось в социальных сетях.
Супруг женщины автору Telegram-канала Kozachkov offside
сообщил, что семья потеряла 20 млн тенге, что и подтолкнуло его супругу на отчаянный шаг. Сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили, что к протестующим прибыли сотрудники полиции и представитель акимата района «Алматы».
- Несмотря на разъяснения со стороны сотрудников полиции, одна из организаторов стала обливать себя жидкостью. В этот момент участковый инспектор полиции схватил её за руку, в которой она держала зажигалку и увёл её. Произошедшая вспышка огня была моментально локализована. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, она госпитализирована в больницу. Полицейский также получил ожог руки, - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».
Женщина накануне акции протеста в своём Instagram написала, что просит винить в её смерти заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова. По её словам, он «торопится с закрытием уголовного дела».
Сам Рустам Абдрахманов прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале.
- Сообщаю, что по указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией «Содержание под стражей». Шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих следственным судом санкционирована мера пресечения «залог», ещё двое находятся под «домашним арестом», один - под подпиской о невыезде. Уголовное дело в ближайшее время, как участники процесса завершат ознакомление с материалами, будет направлено в суд, - написал Абдрахманов.
В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков.
В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под страж
у. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz.
Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой)
известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.
10 февраля 2022 года стало известно, что следственный суд санкционировал меру пресечения
в отношении этих трёх вайнеров. Они подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 УК - создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, совершенное с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере. 11 февраля известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск
.
