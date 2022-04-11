Фото с сайта Pixabay.com, при этом стирать его нужно на максимальной температуре с использованием качественных специальных моющих средств.Организмы, которые могут присутствовать на постельном белье в основном безвредны и представляют собой просто скопление клеток кожи, пота и слюны. Однако они способны негативно влиять на состояние кожи лица и даже вызвать аллергические реакции. Ещё одной значимой проблемой является постельный клоп, который живет в постельном белье, выделяет гистамин – это белок, способный стимулировать иммунную систему и тем самым вызывать серьезные аллергические болезни у человека. Эксперты подчеркивают, что человек должен регулярно стирать свою подушку, простыню и наволочку, потому как выделения пылевых клещей могут отрицательно сказаться на человеческом дыхании и спровоцировать астму, а укусы постельных клопов вызывают болезненные красные следы. Этих насекомых можно принести в дом на одежде или на сумке. Ещё одним из самых грязных мест в доме эксперты называют матрас. Именно матрас является местом скопления микробов, дрожжей, плесени, бактерий и огромного количества пылевых клещей. Специалисты рекомендуют менять его хотя бы раз в пять-шесть лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.