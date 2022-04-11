Днём 12 апреля на западе и юге ЗКО ожидается гроза, предупреждают в Казгидромете. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, а также ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +7..+9. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
