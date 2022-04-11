Впервые за три года королевство разрешило участие в хадже иностранным паломникам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Саудовская Аравия в этом году примет до одного млн паломников Изображение с сайта Pixabay Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство хаджа и умры сообщило, что в этом году совершить паломничество разрешено людям до 65 лет, привитым против COVID-19. Иностранцам также нужно будет предоставить справку о прохождении теста на коронавирус, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда. Хадж смогут совершить миллион человек. При этом министерство хаджа и умры всё же просит паломников соблюдать меры предосторожности, чтобы сохранить своё здоровье и безопасность. Два года подряд из-за пандемии Саудовская Аравия отменяла хадж для паломников-иностранцев. В 2022 году хадж пройдёт с седьмого по 12 июля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.