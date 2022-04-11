В городе начали ремонт дорог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более 200 миллионов тенге выделено на капремонт двух улиц в Аксае Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Атырау сообщили, что для устранения повреждённых дорожных покрытии с 21 часа 11 апреля на сутки будет перекрыто движение по центральному мосту. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.