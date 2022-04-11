Тем временем производство такого необходимого товара по итогам зимы сократилось, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Туалетная бумага подорожала на 31% в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Energyprom.kz отмечают, что сектор бумаги и бумажных изделий в Казахстане импортозависим. Более того, в сегменте санитарно-гигиенических товаров (полотенца, тампоны, подгузники, пелёнки) импортная продукция заняла 96,4% рынка. Касательно спроса на туалетную бумагу, платки, салфетки и бумажные полотенца — здесь казахстанские компании перекрыли рынок на 70,9%. По итогам марта, цены на туалетную бумагу выросли на 11,3% за год. В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области — сразу на 31,5%. В тройке антилидеров также оказались столица (плюс 21,6%) и Костанайская область (плюс 18,7%). Тем временем бумага А4, по официальным данным, подорожала всего на 4,4% за год. Любопытно, что как минимум в сегменте офисной бумаги сами казахстанцы наблюдают, да и дистрибьюторы подтверждают совершенно иную информацию. К примеру, компания ABDI  (один из крупных казахстанских дистрибьютеров офисной бумаги, производимой на российских заводах) сообщает, что розничная стоимость этой продукции в магазинах сети за первый квартал 2022 года выросла на 100%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.