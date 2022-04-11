– Дорога забита большегрузами, ими заставлены обе стороны. Проехать невозможно, один выезжает, другой заезжает. Говорят, что здесь дальнобойщики проходят какой-то досмотр. Ну неужели его нельзя проходить в другом месте, где меньше движения, - возмущается мужчина.

– Это продолжается с прошлого года, мы приглашали полицейских, чтобы они хоть как-то отрегулировали движение. На нашу базу невозможно проехать. Фуры заезжают и паркуются по двум сторонам дороги, оставляя при этом очень узкий проход. Большегрузы, которые заезжают к нам, не могут проехать из-за них. Дальнобойщики сутками здесь стоят, для них элементарно нет никакой инфраструктуры. Скопление на этот раз началось в воскресенье, сейчас 7-8 фур точно есть, - рассказал Сайфуллин.

– Данные проверки могут проводиться в отношении нерезидентов РК. Для снижения теневого оборота товаров со странами ЕАЭС на постоянной основе проводится мониторинг перемещаемых грузов на предмет выявления фактов незаявленного товара в товарно-транспортных накладных. Тематические проверки автотранспортных средств проходят по адресу: Уральск , проспект Абулхаир хана, тупик 6/2а. За пределами территории проверки не проводятся, - отметил Аскар Искаков.

Скопление большегрузов образовалось недалеко от торговой базы ТОО «Шанс» по проспекту Абулхаир хана. В редакцию «МГ» обратились уральцы, которые не могут проехать в крупные торговые базы из-за того, что дорога заставлена транзитными фурами из Кыргызстана. Житель города Самат возмутился, что на своей ГАЗели хотел проехать на оптовую базу и закупить товар, однако столкнулся с трудностями.Коммерческий директор ТОО «Шанс» Лимар Сайфуллин говорит, что всё началось в прошлом году, когда недалеко от их базы открыли пункт досмотра.Руководитель управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС ДГД по ЗКО Аскар Искаков сообщил, что для выявления нарушений во взаимной торговле между странами ЕАЭС (лжетранзит, ввоз товаров в адрес фиктивных получателей, незаявленные товары, занижение стоимости и так далее) проводятся тематические проверки. Проверяется наличие товарно-транспортных накладных и соответствие товаров.Кроме этого, в ведомстве уточнили, что скопление образовалось из-за выходных, а так же заверили, что на 16:30 11 апреля массового скопления по данному адресу нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.