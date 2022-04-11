- В прошлом году с весны до августа сброс воды в Урал был таким же. Но в августе среднесуточный сброс уменьшился до 15 кубометров в секунду, - рассказал Алдияр Халелов.

- Если бы было возможным именно сейчас, когда идут паводковые воды, увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал до 60-80 кубометров в секунду, то тогда заполнились бы русла реки, - отметил Алдияр Халелов.

- «Казгидромет» даёт прогноз по паводку в диапазоне 350-450 сантиметров. Для сравнения, в прошлом году пик паводка пришелся на 28 апреля и составил 358 сантиметров, в 2020 году на 11 мая и составил 307 сантиметров, - рассказал директор филиала «Казводхоз» Рауан Хусаинов.

- В этом году на Сакмаре был хороший снег, сейчас там потеплело и надеемся, что поступление воды увеличится, - говорят в «Казводхоз».

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища, с первого апреля среднесуточный сброс через гидроузел увеличился с 15 до 30 кубометров в секунду. Между тем, по словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Алдияра Халелова, увеличение сброса воды до 30 кубических метров в секунду с Ириклинского водохранилища происходит ежегодно.По его словам, на днях депутаты выходили на управление природных ресурсов ЗКО с просьбой озвучить их виденье проблемы и свои предложения по реке Урал.В Западно-Казахстанском филиале РГП «Казводхоз» сообщили, что. Пика паводка в регионе ещё не было. В ведомстве прогнозируют две волны паводка в регионе.По его словам, большая часть воды в Урал поступает из притоков на территории России – Сакмары и Ириклы. В период паводка вода идёт и из боковых притоков – рек Шынгырлау (бывшая Утва), Илек в Кобде Актюбинской области.Об обмелении реки Урал говорят уже несколько лет. Правительствами двух стран (Казахстана и России) даже была создана специальная комиссия. Но результатов работы этой комиссии пока не видно.