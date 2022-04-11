Эльдар Габдуллин 21-летний Эльдар Габдуллин родился и вырос в Уральске. Он учится в университете Евразия на учителя английского языка, параллельно преподаёт в учебном центре. Музыкального образования у юноши нет, но это не помешало Эльдару самостоятельно осваивать битбокс с помощью YouTube.

Битбокс - жанр музыки, в первую очередь включающий в себя способы создания композиции, используя только рот, губы, язык и голос.

– В детстве всегда хотел чем-то заниматься, думал, может, танцы или вокал, но как-то не получалось. Потом случайно наткнулся на видео битбоксеров в YouTube и так начал заниматься. Учителей у меня никогда не было, всё сам. В Казахстане тогда никого не было, и я думал: «Круто, я первый». Такая была мотивация, - поделился битбоксер.

– Конкурсантов оценивают по семи показателям - это оригинальность, сложность произведения, ритм, мелодичность, батловый раунд, качество звука и видео, +1 балл от зрителей. У кого большое количество лайков за первые 24часа, тот получает +1 балл. Я уже прошёл первый этап, победил чемпиона Азии. Сейчас идёт четверть финал против вице чемпиона мира 2018 года из Нидерландов. Оппонент, конечно, мощный, но я не теряю надежды, - говорит Эльдар.