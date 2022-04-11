Пожаловавшие на «нечеловеческие условия» содержания заключённые из Уральска отказались писать заявление
Автор ролика и вовсе заявил, что снимал видео для супруги и не хотел, чтобы оно распространилось в сети, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В распоряжение редакции «МГ» попало видео, на котором двое осуждённых учреждения уголовно-исправительной системы максимальной безопасности жалуются на условия содержания. По словам Александра Шкапенко и Берика Набиева, они содержатся в тесной камере с тусклым освещением, вентиляция не работает, розеток нет, а на просьбы предоставить им нормальные условия, сотрудники учреждения их избивают.
Тогда заместитель начальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов прокомментировал ситуацию. Он заявил, что жалобы осуждённых беспочвенны, а местами даже не соответствуют действительности.
Видеозаписи были переданы председателю ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павлу Кочеткову. Он рассказал, что восьмого апреля выехал на место и встретился с Александром Шкапенко и Бериком Набиевым. Однако те отказались писать заявление с жалобой, а Шкапенко и вовсе заявил, что записывал видео для супруги и не думал, что оно разлетится по соцсетям.
– Они были приняты на конфиденциальный личный прием, им было разъяснено, что такое национальный превентивный механизм, было предложено обратиться на имя уполномоченного по правам человека РК. Однако они отказались. Возможно, это связано с тем, что они боятся каких-то преследований со стороны сотрудников учреждения. У Берика Набиева действительно на ноге есть рана, я ознакомился с его медкартой. Согласно записям, у него перелома нет, его в январе даже вывозили в облбольницу, где его осмотрели врачи и назначили лечение. У Шкапенко телесных повреждений нет, с каждым из них я переговорил по отдельности. Камера, где они содержатся, двухместная, площадью в восемь квадратных метров (на одного осужденного полагается не менее 2,5 квадратных метров площади - прим. автора), освещения не достаточно, розетка вывалена, унитаз работает, вода есть. Пыточных условий, по моему мнению, там нет. Нужен косметический ремонт и замена электрооборудования, - резюмировал Павел Кочетков.
Между тем, в ДУИС по ЗКО сообщили, что в учреждении проводится служебная проверка в связи с видеообращением осуждённых Шкапенко и Набиева. Как у заключенных оказался сотовый телефон, ещё и с доступом в интернет, в ведомстве ответить затруднились.
– С начала года в учреждении РУ-170/2 обнаружено и изъято у осужденных и их родственников 28 сотовых телефонов, три симкарты и два зарядных устройства. В учреждении блокираторы сотовой связи не установлены, не было денег, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.
Но в этом году средства выделили и сейчас проводятся процедуры государственных закупок.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!