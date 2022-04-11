- Дата заболевания - пятого апреля, дата госпитализации в отделение реанимации детской инфекционной больницы Алматы - седьмого апреля. Специалистами управления проведены противоэпидемические мероприятия в очаге по месту жительства больного и в детском саду, - рассказали в пресс-службе ведомства.Контактных обследовал врач, у них взяли анализы. Однако результаты пока неизвестны.
Менингококковая инфекция - острое и опасное заболевание. Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. У одного из тысячи заболевших детей развивается менингококковый сепсис (тяжелейшая интоксикация, геморрагическая звездчатая сыпь, появляющаяся сначала на стопах, голенях, коже ягодиц, далее на всех конечностях и туловище). У перенёсших тяжёлые формы часто диагностируют потерю слуха и органическое поражение нервной системы. Вакцина от менингококковой инфекции в Казахстане не входит в число обязательных и бесплатно не предоставляется.В 2018 году в Алматы была зафиксирована вспышка менингококковой инфекции.