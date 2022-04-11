- Дата заболевания - пятого апреля, дата госпитализации в отделение реанимации детской инфекционной больницы Алматы - седьмого апреля. Специалистами управления проведены противоэпидемические мероприятия в очаге по месту жительства больного и в детском саду, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация о выявлении инфекции появилась в Instagram-паблике. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии, так как родители поздно обратились за помощью к медикам. К счастью, её удалось спасти. Сейчас состояние ребёнка нормализовалось. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области информацию подтвердили. Заболевшей девочке четыре года, она живёт в Талгарском районе, посещает детский сад.Контактных обследовал врач, у них взяли анализы. Однако результаты пока неизвестны.

Менингококковая инфекция - острое и опасное заболевание. Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. У одного из тысячи заболевших детей развивается менингококковый сепсис (тяжелейшая интоксикация, геморрагическая звездчатая сыпь, появляющаяся сначала на стопах, голенях, коже ягодиц, далее на всех конечностях и туловище). У перенёсших тяжёлые формы часто диагностируют потерю слуха и органическое поражение нервной системы. Вакцина от менингококковой инфекции в Казахстане не входит в число обязательных и бесплатно не предоставляется.

В 2018 году в Алматы была зафиксирована вспышка менингококковой инфекции.