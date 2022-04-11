– К сожалению, бывали случаи, когда телефоны попадали в режимную зону с помощью сотрудников учреждений. В этом случае руководством ДУИС принимаются самые строгие меры, от увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам до передачи материалов в следственные органы и возбуждения уголовного дела. Так, в первом квартале этого года уволены по отрицательным мотивам двое сотрудников, в отношении ещё двоих материалы находятся в суде. Они брали взятки за пронос телефонов, - сообщили в ДУИС по ЗКО.

– Во время обысков у заключённых изымаются сотовые телефоны, зарядные устройства, деньги, игральные карты, алкоголь, наркотические вещества, лекарственные препараты из группы психотропных опиоидных анальгетиков, колюще-режущие предметы и так далее. Большая часть запрещенных предметов были изъяты при доставке и при перебросе на территорию учреждения, - подчеркнули в ДУИС по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На официальный запрос редакции «МГ» в департаменте уголовно-исправительной системы сообщили, что чаще всего телефоны попадают в колонии с помощью переброса через основное ограждение и с помощью родственников, которые пришли на свидание. Устройства связи обычно прячут в продуктах, посылках, в вещах, тайниках и товарах, которые перевозятся машинами.Стоит отметить, что обыски в учреждении проводятся по утвержденному графику. Однако бывают и внеплановые обыски, которые могут проводиться в любое время суток, если возникнет подозрение, что заключённые хранят запрещённые предметы. При этом во время обысков на месте присутствуют представители общественного контроля и прокуратуры.За изъятые телефоны и аксессуары применяют дисциплинарные меры и к отправителям. За это предусмотрена административная ответственность.