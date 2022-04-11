- Его цена стабильна в регионах, меняться не будет. Предпосылок для этого нет. В случае, если будет дефицит сырья на мукомольных предприятиях в отдельных регионах, либо же будет какое-то другое резкое повышение цен на зерно, то здесь будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна. Цена будет определена для регионов таким образом, чтобы она позволяла производить хлеб по текущим ценам, - ответил Азат Султанов на вопрос журналиста в ходе брифинга в СЦК.А вот стоимость премиального хлеба - багетов, круассанов и других видов, будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья. Ранее мукомолы Казахстана заявили, что столкнулись с крайне низким предложением зерна на внутреннем рынке и резким ростом цены. От 50 до 70% мельниц в регионах остановились, многие работают с колёс. В Союзе зернопереработчиков Казахстана сообщили, запасов осталось примерно на одну-полторы недели, после чего мельницы остановятся на неопределённый срок. В Зерновом союзе же заявили, что зерно в основном находится на складах зернопроизводителей, поэтому запасы зернотрейдеров и мукомолов существенно ниже. Цены на пшеницу, по их словам, стабилизируются в ближайшее время. При этом в Минсельхозе опровергли информацию о дефиците зерна в стране. По данным первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, в стране имеется 6,4 млн тонн зерна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
