Теплоснабжение пока оставят в детских садах и больницах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске завершился отопительный сезон Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, сегодня, 11 апреля в Уральске завершается отопительный сезон. От теплоснабжения будут отключены все дома, школы и другие объекты.
- Однако тепло пока останется в детских садах и больницах до их письменной заявки на отключение, - рассказал Бекболат Камешов.
К слову, школы могут подать заявку на то, чтобы их пока не отключали от теплоснабжения. Напомним, согласно действующим правилам, для отключения отопления среднесуточная температура воздуха в течение трёх суток должна быть выше +8 градусов.