Она уже занимала эту должность в 2017-2018 годах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тамара Дуйсенова вновь стала министром труда и соцзащиты населения Казахстана Фото из архива "МГ" Указом президента Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения Казахстана. Её освободили от должности помощника главы государства. Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности инженер-экономист. В 2014-2017 годах была министром здравоохранения и социального развития РК. Следом до 2018 года возглавляла министерство труда и социальной защиты населения. С 2020 года была помощником президента – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Казахстана. Ранее должность министра труда занимал Серик Шапкенов. Седьмого апреля он стал акимом Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.