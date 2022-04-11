Они поблагодарили всех, кто поддержал их в трудную минуту, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 5 аппаратов в одной комнате: как живёт девочка со спинальной мышечной атрофией из Уральска Отец Фатимы Канат Куспанов на своей странице в Instagram рассказал о нынешнем состоянии дочери. По его словам, после введения препарата Zolgensma у малышки поднялась температура и неожиданно упала сатурация.
– Это произошло на борту самолёта, у дочери началась одышка, ей стало тяжело дышать. Мы сильно испугались, сейчас она ещё не пришла в себя. Фатиме предстоит долгая реабилитация, которая может затянуться на 3-4 года. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы дочь поправилась. С помощью народа нам удалось собрать 143 миллиона тенге, эти деньги мы потратим исключительно на реабилитация дочери, - рассказал Канат Куспанов.
Учитывая эти обстоятельства, семья приняла решение всё же отдать часть собранных денег другим детям со СМА. Это - Нурали Азамат из Тараза, Айкумис Сарсен из Караганды и Рамир Ковалевский из Алматы. Родители Фатимы пожелали малышам скорейшего выздоровления, а родителям сил и терпения. Напомним, на протяжении полугода родители Фатимы Аскар собирали деньги на лечение дочери, у которой врачи диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. Третьего апреля малышка наконец смогла получить долгожданный укол Zolgensma, который оплатил фонд «Казакстан халкына».