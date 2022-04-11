- Во время следования группы поисковая собака Эра первая услышала голоса людей, побежала вперёд и обозначила лаем, где находятся пострадавшие. Оказалось, что туристы ушли в сторону Бутаковского ущелья. В той местности было много снега, не было освещения, и из-за неправильной экипировки они промокли и замёрзли, - рассказали в пресс-службе РОСО.

Фото: РОСО МЧС РК Звонок в республиканский оперативно-спасательный отряд поступил вечером десятого апреля. В ущелье Ким-Асар потерялись мужчина и женщина. К счастью, они смогли отправить свою геолокацию.Спасатели дали пострадавшим тёплую одежду и благополучно доставили их в город.