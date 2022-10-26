Нацбанк повысил базовую ставку до 16%

Повышение ставки объяснили совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/– 1. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%. - Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно зна