- Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля. Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году, - говорится в сообщении Национального банка.Очередное плановое решение по базовой ставке объявят пятого декабря 2022 года. В июле Национальный банк поднимал базовую ставку до 14.5%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Нацбанк повысил базовую ставку до 16%
Повышение ставки объяснили совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/– 1. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%. - Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно зна