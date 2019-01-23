Иллюстративное фото из архива "МГ" Одним из условий участия в программе является отсутствие жилья на праве собственности. Однако встречается много случаев, когда граждане имеют собственное жильё, но им требуются дополнительные квадратные метры, отметил Данияр Акишев на заседании Правительства РК. Принимая во внимание потребности населения, Нацбанк предложил Правительству изучить возможность предоставления права участвовать в программе гражданам, имеющим жильё на праве собственности. – Это могут быть многодетные семьи, улучшающие жилищные условия, родители, приобретающие жильё детям, граждане, переезжающие в другой географический регион, – сказал глава Нацбанка. По его словам, потребность граждан в жилье по программе "7-20-25" в 2019 году составит около 16 тысяч квартир. –Одним из ограничителей в настоящее время является недостаток первичного жилья, прежде всего в регионах. В этой связи важно обеспечить строительство жилья, соответствующего условиям программы, в перспективных регионах Казахстана с учётом спроса на жильё, демографического роста и миграции населения, – отметил он. Для увеличения предложения жилья Нацбанк разрешил компании "Баспана" покупать облигации местных исполнительных органов в сумме до 150 млрд тенге на рыночных условиях. Однако на сегодня этим механизмом воспользовался пока только акимат Шымкента. Необходимо рассмотреть возможность предоставления права привлечения финансирования от "Баспана" другим акиматам, – сказал Данияр Акишев. Он также отметил, что для активизации программы в декабре 2018 года были внесены изменения в государственные жилищные программы. Жильё, построенное по госпрограмме "Нұрлы жер", может быть реализовано в равной степени как вкладчикам и очередникам через Жилстройсбербанк, так и всем гражданам через ипотечные займы по программе "7-20-25". Для снижения первоначального взноса внедрены механизмы субсидирования первоначального взноса по льготной ипотеке в форме выдачи жилищных сертификатов работникам социальной и бюджетной сфер. Отдельные регионы уже приступили к выдаче жилищных сертификатов, отметил председатель Национального банка Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.