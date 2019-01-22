Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 23 января в Уральске ожидается морозная погода. Днем столбики термометров опустятся до 20 градусов, ночью -24. В Атырау переменная облачность. Днем -7, ночью 13 градусов мороза. Переменную облачность и 13 градусов мороза днем прогнозируют в Актобе. Ночью -13. В Актау переменная облачность, погода без осадков. Днем +7, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.