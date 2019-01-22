В Атырауской области совершено нарушение природоохранного закондательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По сообщению РГКП "ПО "Охотзоопром", п

ри проведении мероприятий по защите редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в Махамбетском районе Атырауской области, инспекторами оперативной группы Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» обнаружены туши 10 отстреленных особей сайги.

- У мертвых тушек были спилены рога и выброшены в степи.

На место проишествия была вызвана оперативная следственная группа Махамбетского РОВД. Данный факт зарегестрирован в Махамбетском РОВД в КУИ

Отметим, что не дак давно в Карагандинской области совершено преступление, приведшее к смерти инспектора, несмотря на это, браконьеры продолжают нарушать природоохранное законодательство.

Иллюстративное фото из архива "МГ", - говорится в распространенном сообщении ведомства.