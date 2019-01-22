8 (7112) 50-01-32.

По словам директора Западно-Казахстанского областного филиала общественного объединения "Общество красного полумесяца РК" Светланы Тенишевой, международное движение красного креста и красного полумесяца работает в 190 странах и объединяет 100 млн членов и волонтеров по всему миру. – Объединение занимается реализацией широкого спектра программ в сфере ликвидации чрезвычайных ситуации, обучением населения приемам оказания первой помощи, пропагандой добровольного безвозмездного приема донорской крови, медико-социальной поддержкой уязвимых слоев населения, розыском людей, восстановлением семейных связей, оказанием помощи беженцам и мигрантам. Принципы нашего движения - это гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность, - отметила Светлана Тенишева. Выяснилось, что организация оказывает содействие государству в гуманитарной сфере в соответствии Женевской конвенции. – Полномочия нашего общества признаны указом президента РК. В ЗКО также функционирует филиал нашей организации. Мы сотрудничаем с ДЧС. Сегодня мы обращаемся к гражданам ЗКО с огромной просьбой поддержать нашу деятельность. Одно из основных направлений нашего общества - это умение оказания первой помощи. Курсы по обучению оказания первой помощи направлены на то, чтобы научить людей действовать при возникновении ЧС для спасения жизни и облегчения страданий пострадавшего. Во время курсов слушатели учатся анализировать обстановку и действовать соответствующим образом. В ЗКО будет организован проект "Два шага в безопасность". В проекте могут принять участие учащиеся школ, колледжей и вузов. Для этого будут привлекаться лучшие тренеры со всей страны, - заявила Светлана Тенишева. По словам директора филиала, для реализации проекта населению предложат приобрести купоны номиналом 500 тенге и стать волонтером для участия в проекте. После этого людям будут выданы членские билеты и они станут членами организации. По словам старшего офицера отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО Раимбека Тумангалеева, любой человек, имеющий какие-либо знания в области защиты в ЧС, в критической ситуации тратит гораздо меньше времени для оценки происходящего. – Знания помогут грамотно оценить ситуации, по мере необходимости эвакуировать людей, сообщить обстановку службам экстренного реагирования и не впадать в панику. Преимущество от сотрудничества с обществом "Красный полумесяц Казахстана" - будет обучено наибольшее количество населения области в разных сферах жизнедеятельности. В европейских странах детей учат с самого детства, а у нас элементарно предмет ОБЖ был исключен из школьной программы, - рассказал Раимбек Тумангалеев. Стоит отметить, что 4 декабря 2018 года МВД заключило меморандум с обществом "Красный полумесяц Казахстана". В рамках меморандума предусмотрено повышение уровня подготовки населения, привлечение населения в различных учениях, которые проводит ДЧС. Между тем, в ЗКО насчитывается около 70 членов общества "Красный полумесяц Казахстана".