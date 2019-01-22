Фото Сергея Штрака 15-летняя Ксения Древал в финальном этапе 19 января встретилась со смортменкой из Словении и с большим преимуществом обыграла соперницу. Личный тренер Ксении Алимбек Балмагамбетов, в прошлом является тренером чемпиона мира Галиба Джафарова. Отметим, что по итогам турнира юниорская женская сборная Казахстана заняла первое общекомандное место (второе - Венгрия, третье-Сербия). Международный турнир по боксу "Кубок наций" прошел в городе Сомбор Сербии с 14 по 21 января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.