Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 22 января в 05.00 рейсовый автобус, следующий по маршруту Уральск-Атырау съехал в кювет. - Автобус с 30 пассажирами, из них 4 детей, съехал с автодороги в кювет на 76километре автодороги в Акжайыкском районе, недалеко от п. Бударино. Всех пассажиров пересадили на другой автобус. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники ОСО ДЧС и личный состав ОЧС. Спасено 30 человек, - рассказали в ДЧС ЗКО. Также в 5.30 в этом же районе на автотрассе Чапаево-Казталовка силами ТМСП на очищенный участок дороги отбуксирован автомобиль «Фольсксваген-Шаран», который съехал с автодороги в кювет. По данным ДЧС ЗКО, с начала года из снега вызволили 148 машин, спасено 204 человека, эвакуировано – 99.