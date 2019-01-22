Как рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев, отчеты в социальных сетях начнутся в феврале и будут проходить на постоянной основе. - Начиная с февраля 2019 года, по поручению акима Атырауской области, руководители государственных органов еженедельно будут отчитываться перед населением в прямых эфирах, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области в социальных сетях. Это веяние времени. Выходы в прямые эфиры позволят любому жителю Атырауской области задать интересующий его вопрос в Facebook (https://www.facebook.com/AkimatAtyrau/) или Instagram (https://instagram.com/akimat_atyrau), не выходя из дома, - рассказал Серикжан Ерментаев. - Отвечать руководители государственных органов будут в Live режиме, до последнего вопроса, благо возможности социальных сетей это позволяют, в отличие от телевидения, где спикеры ограничены эфирным временем. Отчеты начнутся с февраля 2019 года с руководителей управлений акимата Атырауской области. Также в Атырауской области на постоянной основе функционируют чат-канал в приложении Telegram (t.me/akimatatyrau), а также мобильное приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау», общее число пользователей которых составляет более 7 тысяч человек. Каждую неделю руководители государственных органов выступают на площадке региональной службы коммуникаций Атырауской области и в прямом эфире областного телеканала, где отвечают на вопросы журналистов и телезрителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК