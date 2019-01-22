Как сообщили в ДЧС ЗКО, водитель автомашины "КамАЗ", не справившись с рулевым управлением, съехал с трассы и опрокинулся в кювет. – Большегруз перевозил 22 тонны подсолнечного масла. В результате аварии из трех люков произошла утечка масла. На месте аварии работали 2 единицы техники и 10 сотрудников ДЧС, - сообщили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на месте ДТП работают сотрудники полиции. KoQJrAS44PUМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.