Иллюстративное фото из архива "МГ" Первое разбойное нападение произошло 12 января. Двое мужчин в медицинских масках напали на магазин, отобрав у продавца кошелек и мобильный телефон. Ровно через неделю произошло похожее нападение. В продуктовой магазин в 9 микрорайоне вновь в медицинской маске ворвался один мужчина и, угрожая, требовал у продавца отдать ему деньги из кассы. Однако продавец оказал ему активное сопротивление. - Во время розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. У них изъяты вещественные доказательства. Все задержанные уже дали признательные показания. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР УП Актау по статье 192 ч.2 УК РК "Разбой", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.