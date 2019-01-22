в связи с реконструкцией путепровода Нефтебаза, а также для сокращения дублирования городских маршрутов с 22 января 2019 года будет изменена схема движения пассажирского транспорта №35.

проспект Достык - улица М.Маметовой – путепровод в районе Депо - улица Г.Курмангалиева - улица К.Мусина (поликлиника№4) - проспект Абулхаир хана дальше по своему маршруту.

В обратном направлении маршрут №35 проспект Абулхаир-хана - улица Г. Мусина (поликлиника№4)-улица Г. Курмангалиева – путепровод в районе Депо - улица М.Маметовой – проспект Достык.

Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск,Автобус №35 будет ездить по следующему маршруту:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.