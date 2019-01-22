В Атырау прошло оперативно - профилактическое мероприятие "Автобус". В рамках рейдов в общей сложности дорожные полицейские выявили 260 нарушений, совершенных водителями пассажирского транспорта. - В частности, 20 административных протоколов было заполнено в отношении водителей, превысивших скоростной режим, за повторное нарушение ПДД к ответственности было привлечено 17 шоферов, 10 водителей было оштрафовано за не прохождение техосмотра, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Кроме того, административные протоколы были заполнены в отношении 33 водителей, которые разговаривали по сотовому телефону, 22 водителям выписали штрафы за маневрирование на дорогах. - За управление транспортным средством без соответствующих документов по статье 612 КоАП РК было оштрафовано 10 водителей автобусов, - заключила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.