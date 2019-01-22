Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя командира воисковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Аскара Казбекова, 20 января утром поступила информация о том, что группа людей идет в сторону границы, чтобы уйти в Российскую Федерацию. - Был создан штаб и организован пограничный поиск, то есть был отправлен погранотряд в предполагаемый район. В 12.30 были задержаны пятеро граждан Узбекистана. Нарушителям была необходима медицинская помощь, так как у них было переохлаждение и даже обморожения. Нужно отметить, когда наши пограничники нашли нарушителей, они практически замерзали. То есть они уже не шли, а лежали на снегу, они заблудились. Найди мы их чуть позже, было бы поздно, - рассказал Аскар Казбеков. Пятеро нарушителей, среди которых была женщина, были доставлены в Дарьинскую районную больницу. Одного из них отпустили сразу, а четверых положили в больницу. - В отношении задержанных начато досудебное расследование по ст. 392 УК РК "". Проводятся мероприятия по установлению организаторов. Они будут привлечены к ответственности за незаконную трудовую миграцию. Граждане Узбекистана рассказали, что накануне в 22.00 их вывезли в поле и оставили, указав рукой направление, куда нужно идти. Они потеряли ориентир и блуждали вдоль границы всю ночь. Они обрадовались, когда мы их нашли, так как они не могли шевелиться от холода, - сообщил Аскар Казбеков. - Женщина была в носках, без обуви, ее она потеряла в сугробах. Аскар Казбеков говорит, что это не первый случай. В прошлом году также незаконно пытались перейти госграницу 13 граждан Узбекистана. - Тогда была сильная метель, они разбились на мелкие группы. Нам удалось найти 11 человек. Подумали, что двое все же пересекли границу и ушли в Россию. Мы сообщили российским коллегам, однако они тоже не смогли обнаружить этих двоих. Нашли их лишь весной мертвыми, - сообщил Аскар Казбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.