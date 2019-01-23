Продолжаем удивлять и удивляться сами. После супер обоев расскажем о еще одном открытии для искателей креатива. Встречайте - 3D пол! Вы будете ходить среди океанских глубин, водопадов, морских камешков, диковинной живности. Все из-за новейших технологий – наливного пола. Наливной 3D пол — бесшовное покрытие, состоит из рисунка, который вы выбрали и тонкого слоя смолянистого покрытия с синтетиком. Это покрытие, кроме потрясного внешнего эффекта, примечательно вот чем: - выдерживает большую нагрузку, - долговечное, - не электризуется, за счет этого не видно пыли, - устойчивое к влажности и перепадам температур, - экологически чистое, - отсутствуют швы. В недостатках только дороговизна. Качество печати должно быть высочайшее, поэтому большая цена. Для его долговечности обеспечьте хороший уход. Чем больше площадь рисунка – тем ярче впечатления.  Эффект присутствия достигается, если смотреть на изображение под определенным углом. В ином случае, рисунок отличается и выглядит вытянуто.  При выборе рисунка не забывайте, что это не на один день и сверхнеобычный вариант быстро надоест.  Решая сделать в комнате такой пол, заранее продумайте планировку, чтобы не перекрыть задуманного эффекта.  Самый дешевый вариант — однотонный пол. Несколько выше — однотонный с художественной росписью, картинкой или трехмерным изображением на пленке. Самый необычный—песок, камни, монеты.