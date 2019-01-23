Воспаления в шейном отделе повлекут серьезные последствия всему организму. Берегите шею! Самым частым недугом современности – шейный остеохондроз. Не смотря на распространенность недуга, даже достижения современной медицины не могут помочь до конца изучить причину его возникновения. Даже переохлаждение впоследствии может вызвать остеохондроз. Но основное, конечно же, малоподвижное положение при работе в офисах, за компьютером и т.д. При заболевании поражаются межпозвоночные диски. Позвоночник в целом и шейный отдел в частности являются самой важной частью нашего организма. Шея место соединения сосудов и нервов.Недуг имеет несколько стадий развития. В первой стадии симптомы незначительны: напряжение мышц, связок, боль не ярко выражена. Как раз в этот период надо обратить внимание на лечение, а не махнуть рукой. Мази и компрессы в этот период достаточно действенны и эффективны. Не допустите развития болезни. В других стадиях последствия тяжелее. Предлагаем компресс: -картофель -мед -пихтовое маслоСырую картофелину натираем на мелкой терке, добавляем мед, в соотношении 1:1. Кашицу прикладываем к шее и предплечьям, утепляем. Необходимо чем - то зафиксировать и оставить так на пару часов. Когда снимите, протрите влажным полотенцем и смажьте маслом. Делайте не меньше 8 компрессов, после курс можно повторить. Не забывайте о зарядках и разминках в течении дня – это большая профилактика данного заболевания. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!