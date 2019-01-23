Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области Инцидент произошел 22 января на территории АО «КазАзот». Слесарь-ремонтник выполнял работу по замене смотровых стекол на аммонизаторе получил травму головы и ожоги. - В момент касания электрода поверхности выносной трубы электрогазосварщик почувствовал дрожание трубы, услышал хлопок и чей-то крик. Заместитель начальника первого технологического отделения, находясь на отметке +9,8, услышал крик и поднялся на отметку +12,0, где он увидел пострадавшего в полубессознательном состоянии. Пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области. Пострадавшему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом теменной кости, термические ожоги II-III А степени в области спины и левого коленного сустава. Площадь ожога составила 20 процентов тела. - В приемный покой Мангистауской областной больницы поступил мужчина 1986 года рождения с диагнозом «Открытая черепно-мозговая травма» с обширным переломом костей свода черепа. Также у него были диагностированы термические ожоги спины нижних конечностей. Пострадавшего в срочном порядке прооперировали бригада нейрохирургов МОБа. Пациенту была проведена трепанация черепа с удалением осколков многофрагментарного перелома затылочной кости. На данный момент состояние пострадавшего тяжелое, сейчас его перевели в отделение реанимации, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.