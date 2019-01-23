Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали жители поселка Жаксыбай Жанибекского района, из-за большого количества снега они не могут отпускать лошадей на пастбище. Держать скот в поселке - слишком накладно. – У нас в подворье около 30 лошадей. Зимой они обычно пасутся на пастбищах. В этом году все жители держат своих лошадей в подворьях, потому что снега много. Отпускать на пастбища скот опасно - он может с голоду умереть. Содержать его в селе - очень накладно. Корма нет. Летом рулон сена стоил три тысячи тенге, сейчас и за 10 тысяч не можем найти. Поэтому мой супруг 21 января выехал на машине из поселка в Казталовский район за сеном. Туда он доехал, а вот обратно никак не доедет. Вторые сутки он не может доехать до дома. Там еще пять машин, - рассказала жительница Жаксыбайского сельского округа. Между тем, в пресс-службе управления сельского хозяйства сообщили, что в районах области создан специальный штаб для контроля состояний зимовок. – Ведется учет количества корма. Организуется доставка и продажа корма для крестьянских хозяйств, чьи запасы находятся на исходе. В южных районах нашей области из-за неблагоприятных погодных условий большинство лошадей находятся на подворьях. Это Таловский, Жаксыбайский, Камыстинский сельские округа Жанибекского района. А также Казталовский и Бокейординские районы. В этих трех районах объявлена чрезвычайная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий. На сегодняшний день в управление сельского хозяйства не поступали жалобы о нехватке корма для домашнего скота, - сообщила пресс-секретарь управления сельского хозяйства Нургуль Муканова. Заместитель акима Жанибекского района Бержан Менешев также сообщил, что они ежедневно мониторят ситуациею с кормом для скота. - У нас есть кураторы, которые ежедневно на связи, в том числе и с акимами данных сельских округов. На данный момент по Жаксыбайскому сельскому округу тебенёвки нет (пастьба лошадей на пастбищах, покрытых снегом - прим. автора). Лошади переведены в стойло. Корма для скота должно хватить до 20 чисел марта. Мы организуем продажу зернофуража, также есть договоренность с соседними районами Российской Федерации организовать продажу зернофуража. Именно по Жаксыбайскому сельскому округу с января завезли 34 тонны зернофуража. В сене необходимости нет. Недавно только у нас было собрание штаба и куратор доложил, что необходимости в сене в этих сельских округах нет, - заявил Бержан Менешев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.