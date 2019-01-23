Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 января в Желаевском сельском округе состоялась отчетная встреча акима с населением, в которой приняли участие аким города Мурат Мукаев, его заместители, депутаты и секретари городского маслихата, представители коммунальных служб, руководители государственных органов и представители судебных органов. Как рассказал аким Желаевского сельского округа Тимур Ашигалиев, в селе проживают более двух тысяч человек. В поселке функционирует школа на 360 мест и мини-центр на 25 мест. – В этом году с согласия городского отдела образования планируется открытие еще одного мини-центра на 25 мест. Также под строительство детского сада уже предусмотрен земельный участок, сейчас ведется подготовка документации и в течение 2 месяцев состоится аукцион на предоставление права аренды земельного участка. Детский сад будет построен за счет предпринимателя, - заявил Тимур Ашигалиев. По словам акима сельского округа, в поселке ведется активная работа по ремонту дорог. – В июне 2018 года были проведены работы по устройству щебеночно-гравийной смеси по улицам Агрегатная, Трудовая и Железнодорожная на сумму 2,8 млн тенге. В августе были благоустроены тротуары протяженностью более 370 метров на сумму 3,5 млн тенге. Кроме этого, в селе установлены 26 новых контейнеров для ТБО и два остановочных павильона. На улицах села были установлены 44 светодиодные энергосберегающие лампы на сумму 2 млн тенге. Из поселка было вывезено 1,5 тысячи кубометров снега, - рассказал Тимур Ашигалиев. Население в целом положительно оценило проведенную работу. По словам местных жителей, в селе ведется большая работа для улучшения качества жизни населения. – Я работаю учителем. Недавно напротив школы установили новые уличные лампы. Очень светло стало. Хотелось бы, чтобы и на остальных улицах установили такое освещение, - заявила местная жительница. Аким сельского округа заверил, что в 2019 году работа по замене уличного освещения будет продолжена. Другой житель села обратился к акимам с просьбой открыть пункт по продаже зерноотходов для скота по низким ценам. – В нашем поселке 54 семей имеют подворье. Мы занимаемся животноводством. Однако сейчас корм дорогой. Содержать скот и птицу становится невыгодно. Поэтому многие отказываются от этого. Сейчас мы покупаем у посредников 15 кг отрубей за 900 тенге. У нас к вам просьба - открыть пункт по продаже зерноотходов по ценам производителя. Население будет покупать тоннами. Нам было бы очень выгодно, - заявил местный житель. На это Мурат Мукаев сказал, что в ближайшее время проведет переговоры с руководителем комбината для решения этой проблемы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.