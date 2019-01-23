Детеныша сайгака, которого едва не загрызли бродячие собаки, 20 января около 17.00 обнаружил участковый на одной из улиц поселка Ракуша. - Отбить у разьяренных собак животное полицейскому помогли местные жители. Ослабшего сайгачонка перенесли во двор одного из частных домов и вызвали полицейских из природоохранного управления, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Состояние детеныша сайгак было очень слабым, животное нуждалось в помощи ветеринаров.

- Полицейские передали краснокнижное животное в руки специалистов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Там сайгачонок получил необходимую медицинскую помощь, был откормлен и выпущен в степь в районе села Кызылжар, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

