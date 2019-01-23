Участковый помог отбить от бродячих собак детеныша сайгака
Детеныша сайгака едва не загрызли собаки в пригородном поселке Ракуша г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Детеныша сайгака, которого едва не загрызли бродячие собаки, 20 января около 17.00 обнаружил участковый на одной из улиц поселка Ракуша.
- Отбить у разьяренных собак животное полицейскому помогли местные жители. Ослабшего сайгачонка перенесли во двор одного из частных домов и вызвали полицейских из природоохранного управления, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Состояние детеныша сайгак было очень слабым, животное нуждалось в помощи ветеринаров.
- Полицейские передали краснокнижное животное в руки специалистов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Там сайгачонок получил необходимую медицинскую помощь, был откормлен и выпущен в степь в районе села Кызылжар, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Камилла МАЛИК
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!